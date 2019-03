INTER BATISTUTA MARTINEZ ICARDI / All'Inter è arrivato negli ultimi anni della carriera, ma è impossibile non inserire il suo nome tra i grandi centravanti argentini che hanno vestito la maglia nerazzurra. E Gabriel Batistuta, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato proprio dei due attaccanti, argentini come lui, che fanno parte della rosa interista. "Icardi ha sempre fatto tanti gol, ma può fare molto di più.

Lautaro? Mi piace molto. Ha superato bene l'impatto con il campionato italiano, se non perderà equilibrio e serenità diventerà fortissimo, è dotato di grande talento". Poi un commento sulla sua avventura a Milano: "Sono arrivato all'Inter negli ultimi anni della mia carriera, con le caviglie che già non funzionavano più. Mi è spiaciuto soprattutto di non essere riuscito a dare una mano al presidente, un grande uomo che mi ha sempre voluto bene".