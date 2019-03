CALCIOMERCATO MILAN EVERTON BAKAYOKO / Vincere a Genova contro la Sampdoria per non perdere il treno Champions League. La conquista della qualificazione nel massimo torneo continentale e la vittoria della Coppa Italia sono ormai i due obiettivi prefissi dal Milan. I rossoneri arrivano da un derby perso e hanno necessità di fare punti, soprattutto approfittando degli scontri diretti Inter-Lazio e Roma-Napoli.

Punti che permetterebbero alla squadra di avvicinarsi sempre più al traguardo Champions League, un traguardo fondamentale anche in chiave mercato.

Come infatti sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', con la conquista della qualificazione in Champions, il calciomercato Milan potrebbe avere ottimi benefici. Anzitutto il riscatto di Bakayoko sarebbe quasi automatico. Inoltre sarebbe poi possibile fare investimenti importanti senza allertare la Uefa, puntando magari su giocatori dagli ingaggi consistenti oppure su promesse piuttosto costose. Da questo punto di vista uno dei nomi potrebbe essere Everton, brasiliano del Gremio che piace molto anche alla Roma e per cui potrebbe essere sufficiente anche un'offerta da 30 milioni di euro. Ma la Champions potrebbe anche agevolare il mercato delle cessioni. Se la società dovesse decidere di privarsi di qualcuno (Calhanoglu?), in caso di Champions conquistata potrebbe senz'altro chiedere una cifra maggiore, giocando al rialzo.

