Calciomercato Juventus, colpo di scena Marcelo

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Torna Zinedine Zidane e al RealMadrid cambia tutto. È già iniziata la rivoluzione in casa 'Merengues' con il grande ritorno del tecnico francese che ha dato il via ad una profonda rifondazione. Preso Eder Militao dal Porto, si annunciano altri grandi acquisti e diverse cessioni pesanti, tra calciatori giunti a fine ciclo e pedine sacrificabili.

Tra questi però, secondo quanto riferisce 'As', non rientra più il nome di. Grande amico di Cristianoe da tempo obiettivo concreto della, il terzino brasiliano era in rottura con Santiago Solari e aveva preparato il terreno per l'addio ed il passaggio in bianconero, scrivono in Spagna. Il ritorno di Zidane però gli avrebbe fatto cambiare idea e si sarebbe ora convinto a restare, in virtù anche di un contratto valido fino al 2022.