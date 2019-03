DIRETTA INTER LAZIO FORMAZIONI / Senza de Vrij, Lautaro Martinez e Icardi, ma con Nainggolan convocato, Luciano Spalletti si appresta ad affrontare il secondo scontro diretto consecutivo dopo la vittoria contro il Milan prima della sosta. Inter-Lazio (ore 20.30) chiuderà il programma della ventinovesima giornata e metterà in palio punti fondamentali nella lotta valida per il terzo e quarto posto in classifica.

Una sfida importantissima, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Keita. All. Spalletti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 78 Napoli 63 Inter* 53 Milan 51 Atalanta, Lazio* 48 Roma 47 Sampdoria, Torino 45 Fiorentina 38 Genoa, Parma, Cagliari 33 Sassuolo 32 Spal 29 Udinese* 28 Bologna 27 Empoli 25 Frosinone 17 Chievo** 11

* una gara in meno

** -3 di penalizzazione

