Calciomercato Inter e Milan, svolta imminente per Conte. E spunta l'accordo

CALCIOMERCATO INTER MILAN CONTE / Un nome per due. È quello di Antonio Conte che sta per tornare sul calciomercato degli allenatori e inevitabilmente fa gola a tanti grandi club, soprattutto italiani. Accostato anche a Juventus e Roma, Conte infatti è l'obiettivo principale di Inter e Milan che stanno in queste settimane riflettendo sul futuro dei rispettivi tecnici, Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.

La Champions League è per entrambi l'obiettivo minimo per guadagnarsi la conferma, ma potrebbe anche non essere sufficiente con l'ombra dell'ex Ct azzurro che si fa sempre più ingombrante.

Come scrive oggi 'Libero' infatti, si attende entro circa quindici giorni il verdetto sulla causa tra Conte e il Chelsea. Il tecnico sarà poi libero di scegliere la prossima destinazione ed è tentato dalla possibilità di rientrare in Italia per interrompere il dominio della Juventus con una delle due milanesi. L'Inter, in questo senso, è già avanti tant'è che si parla addirittura di un accordo già impostato tra Conte e l'Ad interista Beppe Marotta. Attenzione però a questo punto anche al Milan. Le parole di Gattuso in conferenza evidenziano tensioni o, comunque, sottolineano il fatto che la sua posizione non sia così salda. E Conte, in caso di addio di Gattuso, è ai primi posti nelle preferenze del Milan che valuta anche altri nomi alternativi.

