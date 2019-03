JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO ULTIME / Juventus ancora in sospeso per Cristiano Ronaldo che resta fuori e rimane in dubbio per la sfida di Champions League contro l'Ajax.

Lunedì, scrive il 'Corriere dello Sport', il fuoriclasse portoghese si sottoporrà a nuovi esami strumentali in base all'esito dei quali si traccerà la road map con le tappe verso il rientro in campo. La certezza al momento è che se non sarà completamente recuperato, nella gara d'andata con gli olandesi non ci sarà. Lo ha ribadito anche il tecnico Massimilianoe non ha senso rischiare di compromettere l'intera stagione per una partita. Intanto CR7 prosegue il lavoro personalizzato e non è da escludere un nuovo blitz dagli specialisti di Barcellona per accelerare i tempi del recupero.