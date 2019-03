DIRETTA LIVERPOOL TOTTENHAM LIVE / Niente passi falsi. Sarà questo l'imperativo categorico che accomagnerà i giocatori impegnati in Liverpool-Tottenham (ore 17.30). Soprattutto per i londinesi che non vincono in campionato da ben quattro partite (3 sconfitte e un pareggio).

Come se non bastassero le difficoltà di campo, gli Spurs dovranno vedersela anche con una tradizione a dir poco sfavorevole ad Anfield, dove non vincono dal lontano 2011 (0-2). Nelle ultime otto gare, infatti, hanno collezionato tre pareggi e cinque sconfitte. Calciomercato.it segue il match in tempo reale.





