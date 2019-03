Calciomercato Inter, blitz a Barcellona per Rakitic e Vidal: fissato il prezzo

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC VIDAL / L'Inter accelera per il colpo a centrocampo con un doppio obiettivo in casa Barcellona: Ivan Rakitic e Arturo Vidal, i due nomi sul tavolo nella missione in Catalogna del Ds Piero Ausilio.

Risale allo scorso 13 marzo, in occasione della sfida di Champions tra Barcellona e Lione, la missione in Catalogna del direttore sportivo nerazzurro che come ricostruisce 'Tuttosport' avrebbe incontrato i responsabili dell'area tecnica blaugrana per discutere le condizioni per l'eventuale acquisto del croato e del cileno, entrambi 31enni ed entrambi possibili partenti a fine stagione. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Ciò che è emerso è una situazione al momento piuttosto differente sui due nomi. Il primo è oggetto di disputa tra allenatore e dirigenza: Valverde vuole tenere Rakitic, la società ha fissato a quota 60 milioni di euro il prezzo per la sua cessione che servirà a rientrare nei parametri finanziari dopo l'investimento per deJong e gli altri che arriveranno (anche nel ruolo del croato). L'Inter sta provando ad infilarsi in questo braccio di ferro e ne ha approfittato per portarsi avanti rispetto alla concorrenza. Su Vidal invece la situazione è differente: per il tecnico non è titolare, per la società non è incedibile ma vuole guadagnarci e dopo i 18 milioni investiti un anno fa ne chiede 25 ora. Fu vicino all'Inter un anno fa e in caso di arrivo di Antonio Conte in panchina sarebbe un 'fedelissimo' molto gradito all'allenatore leccese. Ma Marotta che proprio ai tempi della Juve lo cedette al Bayern lo riprenderebbe ora?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui