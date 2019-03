CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Salutato Frenkie deJong che ha già sposato il Barcellona, l'attenzione del calciomercato in casa Ajax si è spostata tutta su Matthijs de Ligt, giovanissimo capitano e centrale dal futuro luminoso che sta scatenando una clamorosa asta internazionale. Tra le principali pretendenti spicca la Juventus che ormai da mesi e mesi lavora per portarlo a Torino.

La concorrenza però è molta ed agguerrita, come conferma lo stesso de Ligt in un'intervista concessa a 'Tuttosport'. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

"Se ho iniziato a studiare italiano? No, no - esordisce il difensore olandese a cui puoi viene chiesto di indicare gli juventini che stima di più, oltre CR7 -. Mi piace tantissimo Chiellini, è uno dei migliori in assoluto a difendere. Fortissimo. Apprezzo anche Bonucci. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi. Sì, giocare con due difensori così potrebbe essere un vantaggio per la mia carriera, ma ci sono anche altri club. Vedremo al momento giusto, ora sono focalizzato sull’Ajax. Adesso non lo so ancora il mio futuro. Sono molto contento della scelta di avere Mino Raiola come agente e ci pensa lui al mio futuro".

