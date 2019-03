Calciomercato Juventus, Roma su Higuain: prove di scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA SCAMBIO HIGUAIN DZEKO / Una suggestione più che una trattativa al momento. Ma le voci si rincorrono e una dopo l'altra cominciano ad arrivare nuove conferme con ulteriori dettagli.

Con il nome di Maurizio Sarri sempre caldo per la panchina , in casanelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi di un arrivo di Gonzaloche salvo sorprese a fine stagione rientrerà allaper poi essere piazzato altrove. La dirigenza giallorossa, dunque, si sarebbe attivata sulle tracce del 'Pipita' e avrebbe già formulato una prima proposta informale.

Lo riferisce il giornalista Giampiero Timossi che, intervenuto in collegamento su 'Rai Sport' durante 'Calcio e mercato' ha raccontato che i dirigenti romanisti avrebbero chiesto Higuain offrendo in cambio il bosniaco Edin Dzeko, in scadenza di contratto nel 2020, al passo d'addio e corteggiato anche dall'Inter oltre che da diversi club esteri. La Juventus, però, non sarebbe interessata a questo tipo di operazione.

