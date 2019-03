Calciomercato Inter, vertice col Barcellona: due nomi sul tavolo

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC VIDAL / In attesa di definire il futuro della panchina con Luciano Spalletti che si gioca la conferma in questa volata di fine stagione mentre continuano ad aumentare le voci sul possibile arrivo di Antonio Conte, l'Inter non sta a guardare ed è attivissima sul calciomercato per pianificare in anticipo le mosse della prossima estate. Preso Diego Godin, la priorità dei dirigenti interisti è quella di individuare almeno un centrocampista di spessore internazionale per alzare il tasso qualitativo nel cuore della manovra.

E qualcosa torna a muoversi sull'asse che lega Milano e Barcellona.

Stando a quanto riferisce 'Rai Sport' infatti, Inter e Barcellona sono costantemente in contatto e nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un nuovo incontro segreto per discutere di due nomi in particolare: si tratta di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il croato, in scadenza nel 2021, a parole è stato blindato dal tecnico Valverde ma per ora il rinnovo non si sblocca e l'arrivo di de Jong più quello probabile di Rabiot potrebbero spingerlo in uscita con i nerazzurri che da tempo si sono messi sulle sue tracce. Per il cileno ex Juventus, invece, si tratta di un ritorno di fiamma visto che già l'estate scorsa era stato ad un passo su input specifico dello stesso Spalletti. Un obiettivo che, comunque, tornerebbe buono anche per Conte, visto che Vidal è un suo fedelissimo...

