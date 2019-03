CALCIOMERCATO INTER ROMA JUVENTUS GIULINI BARELLA / Ennesima prestazione super per Nicolò Barella nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A tra Chievo e Cagliari. Del futuro del centrocampista classe 1997 è tornato a parlare il presidente Giulini, che dopo il 3-0 del 'Bentegodi' ha dichiarato: "Trattenere Barella col nuovo stadio? Sarebbe meraviglioso, ma difficile.

Non so quanto possa essere realistica una sua permanenza, anche dopo la prestazione di questa sera". CLICCA QUI per le ultimissime di calciomercato e non solo!

Inter e Roma restano in agguato sul giocatore, con Juventus, Napoli e i club di Premier League (Arsenal su tutti) sullo sfondo. Giulini, intanto, ha già fissato il prezzo di Barella.

