CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JOVIC MILAN NAPOLI / Si allunga la lista delle pretendenti per Luka Jovic, attaccante che - come anticipato da 'Calciomercato.it - è seguito anche dalla Juventus. Ma non solo.

Secondo quanto riportato da 'Marca', infatti, oltre al già noto interesse del club bianconero e dell', ancheavrebbero chiesto informazioni per il classe 1997 di proprietà dell'. Per tutte le ultime notizie di calciomercato CLICCA QUI

L'ex Benfica ha estimatori in tutta Europa, con il Barcellona che sembra al momento in pole. Secondo il quotidiano spagnolo, il prezzo del cartellino del giocatore potrebbe inoltre salite dagli attuali 55/60 milioni di euro fino a 80 milioni. I club di Serie A sono avvertiti.

