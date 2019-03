Calciomercato, panchina a sorpresa per Mourinho?

CALCIOMERCATO MOURINHO / È terminato il periodo di vacanza forzata per José Mourinho che sente la mancanza del campo e non vede l'ora di tornare in pista. Lo Special One è in cerca di una nuova panchina dopo l'addio al ManchesterUnited e dopo aver pubblicamente aperto all'ipotesi di un trasferimento in Ligue 1, i bookmakers di tutto il mondo hanno aggiornato le quote sulle scommesse relative al futuro del manager portoghese.

In Spagna, in particolare, l'edizione online del quotidiano 'As' riporta delle quote veramente sorprendenti, soprattutto per alcune panchine che avrebbero a dir poco del clamoroso. Eccole nel dettaglio, dalla più probabile (quindi con quota più bassa) a quella più difficile (quota più alta):2,75,5,5,6,7,5,8,15,21,26,26,29,34,51,67.