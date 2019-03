SERIE A CHIEVO CAGLIARI / Tutto facile per il Cagliari al 'Bentegodi' di Verona. La squadra dell'ex Maran travolge 3-0 il Chievo grazie ai gol di Pisacane, Joao Pedro e Ionita. Pratica già chiusa nel primo tempo per i rossoblu, che nella ripresa si limitano ad amministrare il risultato. Niente da fare, invece, per i padroni di casa, costretti anche in inferiorità numerica per circa 40 minuti dopo l'espulsione di Depaoli.

Il Cagliari raggiunge cosìa quota 33 punti, mentre il Chievo dice di fatto addio alla Serie A.

CHIEVO-CAGLIARI 0-3

16' Pisacane (C), 33' Joao Pedro (C), 43' Ionita (C)



CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Napoli 60; Inter 53; Milan 51; Roma 47; Lazio* e Atalanta 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Cagliari, Parma e Genoa 33; Sassuolo 32; Spal 26; Udinese* e Empoli 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo** 11

*una partita in meno

**tre punti di penalizzazione

