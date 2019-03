PAGELLE E TABELLINO CHIEVO CAGLIARI VOTI/ Il Cagliari fa un altro passo verso la salvezza e affossa il Chievo di Domenico Di Carlo, caduto in casa 0-3. I padroni di casa partono bene ma la rete di Pisacane taglia le gambe ai clivensi che subiscono poi la rete del raddoppio di Joao Pedro. Pochi minuti più tardi arriva anche la firma di Ionita che chiude definitivamente i conti. Nella ripresa è accademia, con qualche eccesso di nervosismo, soprattutto da parte dei giocatori del Chievo.

CHIEVO

Sorrentino 6 - Incolpevole sulle reti della squadra sarda.

Depaoli 4,5 - Ingenua l'espulsione. In occasione del secondo giallo poteva evitare un intervento di quella portata.

Andreolli 5 - Poco reattivo e nettamente in difficoltà contro il dinamismo di Joao Pedro.

Barba 5,5 - Leggermente meglio del suo compagno di reparto ma comunque insufficiente.

Jaroszynski 5 - Impreciso in fase d'impostazione e lento in ripiegamento. Dal 54' Bani 5 - Poco meno di un tempo negativo per il giovane difensore centrale clivense.

Leris 5,5 - Porta un po' di grinta sulla fascia destra e sfiora anche la rete nella ripresa, peccato per qualche eccesso di nervosismo.

Dioussé 6 - Prestazione da regista puro con poche sbavature ma anche pochi acuti. Dal 77' Rigoni S.V.

Hetemaj 5,5 - Perde pochi palloni ma raramente rischia la giocata per dare un'accelerata alla manovra offensiva.

Giaccherini 5,5 - Vivace nel primo tempo. Nella ripresa si spegne un po' e rimedia anche un'ammonizione.

Stepinski 5,5 - Molto isolato, può far poco contro il gigante Ceppitelli. Bene nel sacrificio in fase di copertura.

Meggiorini 5 - Troppo nervoso nei confronti dell'arbitro, costringe Di Carlo alla sostituzione. Dal 73' Pucciarelli S.V.

All. Di Carlo 5 - Sconfitta che brucia, soprattutto per come era iniziata la partita.

Ora è davvero una mission impossible per la salvezza.

CAGLIARI

Cragno 7 - Prende praticamente tutto, ed è miracoloso almeno in due occasioni.

Cacciatore 6 - Ordinaria amministrazione per uno dei tanti ex della sfida.

Pisacane 7 - Gol ma soprattutto una prestazione convincente che mancava da diverso tempo.

Ceppitelli 6,5 - Mette esperienza e anche una buona qualità nella prima costruzione del gioco.

Pellegrini 6,5 - Il terzino giallorosso sta crescendo e la pregevole fattura dei suoi cross lo dimostra.

Faragò 6 - Prestazione di livello, peccato per il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo.

Cigarini 6 - Niente di eccezionale per il centrocampista ex Atalanta e Napoli.

Ionita 7 - Bellissima la rete nata da un inserimento che esalta le qualità offensiva del centrocampista moldavo. E' uno degli uomini in più per Rolando Maran. Dall'81' Deiola S.V.

Barella 7,5 - Uomo ovunque del centrocampo. Non sbaglia un appoggio ed è suo l'assist per la rete di Joao Pedro che porta la partita sullo 0-2.

Joao Pedro 7 - Il brasiliano si è sbloccato e non si ferma più. Altra rete, anche stasera importantissima per il Casteddu. Dall'80' Birsa S.V.

Thereau 5,5 - Un po' fuori giri ma è ancora decisamente indietro di condizione. Dal 70' Cerri 5,5 - Due conclusioni interessanti ma un giallo decisamente evitabile.

All. Maran 7 - Vittoria pesante in ottica salvezza e soprattutto in trasferta, un tabù per il Cagliari di questa stagione.

ARBITRO: Abisso 5,5 - Ricorre molto alle ammonizioni ma poteva valutare meglio qualche contatto fra gli attaccanti del Chievo e i difensori del Cagliari.

TABELLINO

Chievo-Cagliari 0-3

Chievo(4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski (Dal 53' Bani); Leris, Diousse (Dal 77' Rigoni), Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini (Dal 73' Pucciarelli). All. Di Carlo

Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita (Dall'81' Deiola); Barella; Joao Pedro (Dall'80' Birsa), Thereau (Dal 70' Cerri). All. Maran

Arbitro: Abisso (Palermo).

Marcatori: 16' Pisacane (C), 33' Joao Pedro (C), 43' Ionita (C)

Ammoniti: 54' Faragò (C), 59' Leris (CH), 62' Meggiorini (CH), 70' Bani (CH), 72' Cerri (C), 87' Giaccherini (CH), 87' Cigarini (C)

Espulsi: 52' Depaoli (Doppia ammonizione)

