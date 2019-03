CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Il Manchester United ha posato la prima pietra per la rivoluzione della prossima stagione confermando in panchina Ole Gunnar Solskjaer, il traghettatore che ha saputo ricompattare il gruppo e rilanciare la squadra. Tra tutti, sicuramente, spicca il cambio di marcia di Paul Pogba che con l'addio di José Mourinho è rinato. Anche per questo l'allenatore e la dirigenza dei 'Red Devils' vogliono che sia proprio il centrocampista francese il prossimo tassello da blindare, ma sarà tutt'altro che semplice.

Le chance di permanenza di Pogba sono decisamente aumentate dal cambio di allenatore, ma dalla Spagna arrivano voci che fanno tremare i tifosi dello United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quantor scrive il portale 'OKDiario' e rilancia il sito 'Sport.es' infatti, su Pogba oltre al costante pressing dellache lo rivorrebbe in bianconero va registrato soprattutto l'inserimento prepotente delsu input del tecnico Zinedine. Proprio Zidane avrebbe avuto un contatto diretto col giocatore che avrebbe dato il suo 'sì' al trasferimento al 'Santiago Bernabeu' in attesa di un accordo tra le società. Operazione non semplice, ma che Florentinosarebbe disposto a portare a termine pur di accontentare l'allenatore. E per farlo secondo il 'The Sun' avrebbe destinato 145 milioni di euro (parte di un più ampio budget di mercato) all'acquisto di Pogba.