Nuove dichiarazioni di Maurizio Sarri riguardo al futuro di Eden Hazard, ormai da tempo accostato al Real Madrid.

Intervenuto nella conferenza stampa pre, l'allenatore dei 'Blues' ha dichiarato: "Hazard e il Real Madrid? Non so nulla, dovete chiedere direttamente a lui o alla società. Come detto più volte non sono io il responsabile del mercato. Di sicuro abbiamo bisogno di lui per poter essere al meglio in questo finale di stagione. Non so se abbia già deciso il suo futuro, ma in ogni caso rispetterò qualsiasi decisione. Il problema però non può essere risolto ora, perché il mercato è chiuso".