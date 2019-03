Calciomercato Roma, è asta per Wendell: il Bayer apre alla cessione

CALCIOMERCATO ROMA WENDELL / È già partita la caccia all'erede di Aleksandar Kolarov in casa Roma. In scadenza di contratto nel 2020, il terzino serbo compirà 34 anni il prossimo novembre e dunque la dirigenza giallorossa si sta muovendo alla ricerca del profilo giusto da inserire in rosa dalla prossima sessione estiva di calciomercato per dare il cambio all'ex Manchester City. Un nome caldo, tornato di moda in questi ultimi giorni, è quello di Wendell, brasiliano classe '93 del Bayer Leverkusen ormai da tempo sui taccuini dei maggiori club italiani ed europei.

In Germania si è addirittura parlato di una possibile offerta da 20 milioni di euro da parte della dirigenza romanista che però deve guardarsi le spalle.

L'edizione online del quotidiano spagnolo 'As' conferma infatti il forte interessamento della Roma, sottolineando però come la concorrenza sia folta ed agguerrita. Su Wendell resta in corsa il BorussiaDortmund, mentre dalla Spagna anche l'Atletico Madrid, a caccia del sostituto di Filipe Luis, si è inserito e promette battaglia. Dalla Germania arrivano comunque notizie incoraggianti. Se un anno fa l'ambizioso Bayer riuscì a trattenere tutti i suoi gioielli con l'obiettivo di puntare al ritorno in Champions League, la stagione non sta dando i frutti sperati (sono attualmente sesti in classifica) e senza la qualificazione alla massima competizione europea dovrebbe arrivare il via libera alla cessione di qualche tassello con ambizioni più grandi. Tra questi, appunto, spicca lo stesso Wendell.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui