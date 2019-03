CALCIOMERCATO FIORENTINA BATISTUTA DIRIGENTE / Tutto pronto a Firenze per il "Batistuta-day", festa in programma domenica per celebrare i 50 anni (compiuti lo scorso 1 febbraio) dell'ex attaccante viola.

L'argentino assisterà aal 'Franchi' prima di spostarsi in piazza della Signoria per la festa organizzata in suo onore.

Intervenuto in conferenza stampa, Batistuta ha espresso tutta la propria soddisfazione per la giornata speciale riservatagli dalla città: "Ho dato tanto a Firenze e alla Fiorentina, ma penso che la città ha dato molto di più a me di quanto io ho dato a loro. Sono fiorentino, a volte mi allontano per un po', ma ogni volta che torno mi sento a casa. Non so se merito di essere festeggiato in Piazza Signoria, ma mi godo il momento". Annuncio, poi, su un possibile futuro in dirigenza: "Questa società non ha bisogno di me e io sto bene in Argentina quindi tutto fila liscio. Sono legato alla Fiorentina e la seguo in televisione ma ho già accettato che i Della Valle hanno altri progetti che non prevedono Batistuta".

