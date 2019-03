FIORENTINA DELLA VALLE / Settimane ricche di voci per la Fiorentina con il futuro di Pioli in bilico e Di Francesco come candidato in pole per la panchina viola.

Intanto la squadra ha ricevuto quest'oggi la visita di Andreacome comunicato dal club tramite una nota: "Stamattina il Patron Andrea Della Valle è arrivato a Firenze insieme al Presidente Mario Cognigni, si è intrattenuto con i responsabili del marketing e dell’amministrazione e successivamente si è recato al centro sportivo dove ha pranzato con la squadra.

Prima di seguire la seduta pomeridiana il Patron ha parlato con calciatori e staff tecnico invitandoli a dare il massimo su tutti i fronti. Andrea Della Valle è anche tornato brevemente sulla partita di Cagliari e infine ha spronato la squadra a mostrare le qualità espresse in più occasioni durante il corso di questa stagione, incitando i ragazzi ad affrontare con grande concentrazione e impegno le partite che attendono i viola nei prossimi mesi a cominciare dalla difficile gara con il Torino. Il Patron ha lasciato il Centro sportivo nel tardo pomeriggio e tornerà domenica a Firenze per assistere alla partita".

