FIORENTINA CHIESA / Non c'è un attimo di tregua per Federico: dopo l'infortunio accusato nel ritiro della Nazionale italiana che lo ha costretto a saltare il doppio impegno con Finlandia e Liechtenstein, il gioiello viola è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente stradale a Firenze.

Chiesa era alla guida della sua auto quando si è verificato l'impatto con uno scooter. Nessuna conseguenza grave con il giocatore illeso e il motociclista, finito a terra, subito soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

