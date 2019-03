INTER TRONCHETTI PROVERA / Dopo essere intervenuto all'evento 'Il Foglio a San Siro', Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, è tornato a parlare del caso relativo al futuro di San Siro anche ai microfoni di 'Sky Sport'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: ''E' uno stadio meraviglioso, qui si vedono partite come in pochi altri posti al mondo.

Demolire San Siro sarebbe a tutti gli effetti un delitto, resta un simbolo di Milano. Saremmo tutti felici con un San Siro più moderno e forse la gente sarebbe disposta a pagare anche qualcosa di più pur di farlo rimanere in piedi''.

Il caso Icardi: ''Il suo rientro in gruppo è un fatto positivo, adesso è ora di voltare pagina. In questo finale di stagione, bisogna avere un gruppo coeso che lavori compatto e unito per vincere. Icardi è in un momento di difficoltà, ma è un grande campione. Mi aspetto supporto per lui e un'Inter aggressiva".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui