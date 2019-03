ROMA NAPOLI INSIGNE FORMAZIONE / Lorenzo Insigne fuori contro la Roma: il numero 24 del Napoli sembrava avesse recuperato dall'infortunio rimediato prima del match di Europa League contro il Salisburgo, invece si è fermato nuovamente durante l'allenamento odierno.

Contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra, la diagnosi comunicato dal club partenopeo ed oraquasi sicuramente dovrà rinunciare al suo capitano all'Olimpico, in un match che vedrà il Napoli privo anche dioltre che di. Il tecnico azzurro dovrà quindi decidere chi mandare in campo al posto di Insigne che sembrava destinato ad una maglia da titolare sull'out mancino: le candidature più 'logiche' sono quelle di Verdi oma non è da escludere un impiego a sorpresa del giovaneche quest'anno ha già debuttato in prima squadra.