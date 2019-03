CALCIOMERCATO NAOLI KRAMARIC / Andrej Kramaric nel mirino del Napoli: a svelare l'interesse passato degli azzurri per l'attaccante croato è il suo agente, Vincenzo Cavaliere. Intervenendo a 'Radio Marte' il procuratore ha raccontato: "C'è stato interesse del Napoli, ma all'Hoffenheim adesso sta bene, la squadra ormai fa da due anni le coppe, cosa che prima non succedeva. Il calciatore adesso è molto caro.

Bisogna vedere se nel Napoli partono: Kramaric non è una punta centrale classica ma un falso nueve, ci starebbe alla grande in azzurro ma vanno valutate varie cose perché le cifre sono importanti". Novità sul mercato Napoli: CLICCA QUI

Kramaric, 27 anni, sta vivendo una stagione più che positiva con la maglia dell'Hoffenheim: 18 le reti complessive in 29 apparizioni con cinque gol in sei partite di Champions League. Un ruolino che inevitabilmente potrà attrarre l'interesse di diversi club, anche italiani.

