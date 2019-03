CALCIOMERCATO JUVENTUS HUDSON ODOI / Lo vuole la Juventus, è stato seguito anche da Bayern Monaco e Barcellona ma per Callum Hudson-Odoi il futuro sarebbe già scritto. Ne è convinto Maurizio Sarri, manager del Chelsea, che in conferenza stampa risponde anche alle domande sul futuro del 18enne talento inglese: "Credo che resterà. Non posso dire se firmerà un nuovo contratto con noi, ma penso che resterà a prescindere".

Hudson-Odoi è in scadenza nel 2020 e da tempo va avanti la trattativa per il rinnovo: l'ultima offerta dei 'Blues' sarebbe con un ingaggio monstre per un giovane della sua età, sei milioni di euro. Cifra che servirebbe a convincere il giocatore tentato dalle proposte che arrivanod a fuori Inghilterra e uno dei motivi delle critiche dei tifosi a Sarri, colpevole di utilizzarlo troppo poco. Tutte le ultime di mercato: CLICCA QUI

Proprio di questo ha parlato lo stesso ex allenatore del Napoli in conferenza spiegando come il 18enne ha avuto il giusto minutaggio, che sarà impiegato nel prossimo mese visti gli impegni ravvicinati.

