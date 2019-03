NAPOLI MILIK / Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare del suo attuale momento di forma e per tracciare un resoconto parziale della sua stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: "Ora posso dire di sentirmi felice per ciò che stiamo facendo quest'anno, ma soprattutto per ciò che io sto facendo. Sto giocando con continuità, ho fatto tanti gol anche se non mi sono ancora espresso al mio massimo. Sono stati anni difficili, ho lasciato indietro qualcosa e posso fare ancora meglio.

So di poter crescere ancora tanto come giocatore per aiutare la squadra. Mi servirà un po' di tempo, spero che l'anno prossimo crescerò ancora e giocherò meglio".

Ancelotti ed Europa League: "C'è un bel rapporto con lui, è un grande allenatore e una grande persona. Tocca però a me fare bene in campo per renderlo contento. Coppa? Per vincere bisogna affrontare tutte le squadre, anche quelle forti come l'Arsenal. Se riusciremo a superare il turno contro l'Arsenal saremo sicuramente più vicini al trionfo finale''.

Insigne capitano: "Non ho mai detto che Lorenzo non merita la fascia, è una grande persona e merita tutto ciò che ha. Però in questa squadra ci sono tanti calciatori che avrebbero i valori giusti per fare il capitano".

