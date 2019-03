p>CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG / Potrebbe essere durato solo qualche mese il sogno blaugrana di Kevin-Prince: l'attaccante ghanese delha lasciato l'Italia in prestito durante la finestra invernale di mercato per coronare il sogno di giocare nel Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Solo 2 presenze da gennaio a qui, con 123 minuti all'attivo: Boateng ormai è pronto a rientrare in base. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', il Barcellona non eserciterà il riscatto fissato al momento dell'accordo con il Sassuolo.

