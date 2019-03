VIDEO SERIE A CHIEVO CAGLIARI / Torna il campionato: dopo la sosta per le Nazionali riparte la Serie A con l'anticipo del venerdì Chievo-Cagliari.

Al 'Bentegodi' la squadra di Di Carlo va in campo ormai solo per l'onore mentre l'ex Maran deve conquistare punti preziosi per vivere con tranquillità gli ultimi turni. I veneti sono reduci dal buon pari di Bergamo ma nel 2019 non hanno ancora vinto, i sardi invece sono reduci dalla vittoria contro la. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Chievo-Cagliari.

