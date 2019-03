INTER MOURINHO TOLDO / Ora è ufficiale: Josè Mourinho tornerà a sedersi sulla panchina dell'Inter.

9 anni dopo la notte indelebile del Santiago Bernabeu, lo Special One ritrova la sua ex squadra lasciata all'indomani del trionfo in Champions League del 2010.

Mourinho lo farà per un'occasione davvero speciale: il tecnico portoghese siederà sulla panchina nerazzurra al fianco di Francesco Toldo, responsabile di Inter Forever, nel match in programma domani a Londra contro le Spurs Legends. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex portiere ai microfoni del sito ufficiale dell'Inter: ''Adesso che ne ho avuto conferma, ci tengo in modo particolare a svelare a tutti i nostri tifosi una bella sorpresa: José Mourinho passerà a salutare la squadra nel ritiro londinese e dopo seguirà la gara da bordo campo al nostro fianco sulla panchina nerazzurra''.

