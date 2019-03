INTER MAROTTA RONALDO JUVENTUS / Giuseppe Marotta è intervenuto all'evento 'Il Foglio a San Siro' affrontando diversi argomenti, tra cui la trattativa che ha portato la scorsa estate Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'ex Ad della 'Vecchia Signora', adesso all'Inter, ha precisato sull'arrivo in bianconero del portoghese: "Non volevo Ronaldo alla Juve? Non è assolutamente vero. Non avevamo quella sostenibilità per poter arrivare ad una definizione del genere. Ne parlammo prima con il presidente Agnelli e lui ci disse che c'erano due strade: un budget con Ronaldo e uno senza. Si prese un po' di tempo per pensarci e poco dopo ci disse che si poteva fare. Paradossalmente fu un operazione facile perché fu standardizzata tra prezzo del cartellino e ingaggio.

Fu un atto di grande lungimiranza e coraggio della società, degli azionisti e del presidente Agnelli: sono loro che decidono le operazioni straordinarie. Io insieme a Paratici e Nedved decidevamo in quelle ordinarie, ma non mi sono opposto in nessun modo all'acquisto di Ronaldo". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul"Ho avuto modo di conoscerlo ed è veramente un grande campione. Oltre alle doti tecniche straordinarie, ha una qualità che spicca più delle altre: parlo dell'esempio che trasmette al gruppo, a come trascina i compagni a dare il massimo in ogni situazione. Quando ti alleni con certi campioni è normale crescere e diventare a tua volta campione, come dimostrano ad esempio le ultime prestazioni di Kean e Spinazzola tra Juventus e Nazionale. Ronaldo ha una cultura del lavoro che non ho mai visto a nessuno, porta il suo rendimento da 100 a 120 sotto la sfera professionale. Lui mette davanti a tutto il calcio e la mamma: il resto non conta".