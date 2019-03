Inter, Bergomi 'pizzica' Icardi e Spalletti

INTER BERGOMI ICARDI SPALLETTI / Tiene ancora banco il caso Icardi in casa Inter. C'è attesa per capire se, anche alla luce dell'infortunio di Lautaro Martinez, il giocatore sarà convocato per la sfida contro la Lazio.

Beppe, commentatore di 'Sky Sport', è molto critico nei confronti dell'argentino ma anche del tecnico. "Vanno messe regole che vanno rispettate e in alcune circostanze si assumono decisioni - ha spiegato - Parlo non solo di Icardi ma in generale. Uno degli obiettivi della società, ma soprattutto dell'allenatore, con le sue capacità, è creare i presupposti di squadra".