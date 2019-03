MESSI FUTURO BARCELLONA NEWELL'S / È un'intervista a cuore aperto quella che Lionel Messi ha rilasciato alla radio di 'Tyc Sports'. Il fenomeno del Barcellona ha parlato di Cristiano Ronaldo, della Juventus, ma anche della Nazionale e soprattutto del suo futuro. Il numero 10 blaugrana è legato alla Liga, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Argentina: "Mi piacerebbe tornare alNewell's, ma non è facile a causa di tutto quello che circonda l'Argentina, anche pensando ai bambini.

Mio figliosta crescendo, prende decisioni con noi ma è ancora piccolo e si adatterebbe facilmente. Sarebbe bello tornare al Newell's, ma non so cosa succederà".

Per Messi in Argentina la situazione è diventata pesante soprattutto per le tante critiche: "Mi fa arrabbiare il fatto che inventino e mentano senza remore. So anche che tanti mi supportano, mi dimostrano un affetto incredibile. Quelli che cercano di gettare me... sono pochi a confronto. Io gioco per me, per la mia famiglia e per quelli che mi amano. Mio figlio di 6 anni, che già capisce, mi chiede: perché ti 'uccidono' in Argentina? Perché non ti vogliono in Nazionale? Ma io gli rispondo che non è proprio così, che tanti mi vogliono bene. Gli altri dovranno soffrirmi ancora un po'...".

