MESSI RONALDO ICARDI JUVENTUS / Lionel Messi continua a incantare il mondo del calcio e la Liga. Il gol fantastico contro il Betis gli è valso il calore e l'ovazione del pubblico avversario, un attestato di stima che va oltre il campo. Nonostante tutto, il campione argentino del Barcellona in estate ha perso un pezzo comunque importante nella sua storia, ovvero Cristiano Ronaldo. È lo stesso numero 10 a confessarlo in una lunga intervista a 'Tyc Sports': "Ad oggi Neymar, Mbappé, Suárez e Agüero sono i migliori al mondo, anche se è difficile sceglierne uno. Cristiano Ronaldo? Lo metto fuori da questa lista, con me. Qui in Spagna mi manca, era bello averlo anche se era doloroso vederlo alzare dei titoli con ilReal Madrid.

Sarebbe stato bello se fosse stato ancora qui, per quello che significa e per il prestigio che dà al nostro campionato". Sulla: "Ho moltoperché ha ottimi giocatori, è forte e lo è ancora di più con Cristiano Ronaldo. È una grande candidata per la vittoria della Champions".

ICARDI - Lionel Messi dice la sua anche della situazione relativa a Mauro Icardi in nazionale, con l'attaccante dell'Inter che aveva parlato di problemi all'interno del gruppo: "Io non so quello che ha detto. Con lui ho giocato due partite, poi mi sono fatto male e non so cosa sia successo. Ci sono persone più esperte e più giovani in un gruppo, non significa che sia tutto sbagliato. In una squadra ognuno fa il suo, ho visto passare gente come Ayala e Riquelme. Io non so cosa volesse dire Icardi, ma qui non trattiamo mai male nessuno".

