PARMA BIABIANY INGLESE / Il Parma dovrà fare a meno, nel match di domenica contro l'Atalanta, di Jonathan Biabiany e Roberto Inglese. L'attaccante francese era andato ko nell'allenamento di mercoledì.

L'esito dei primi esami ha sancito, stando a quanto comunicato dal club gialloblu', una distorsione al ginocchio destro la cui entità è da valutare con un consulto ortopedico. Per quanto riguarda Inglese, si tratta di distorsione tibio-peroneale alla caviglia destra. Anche per il numero 45, visite nei prossimi giorni per stabilire la gravità dell'infortunio. Doppia tegola per, che rischia di dover fare a meno di loro per diverso tempo.