CALCOMERCATO ROMA BARELLA PELLEGRINI / La Roma verso la rivoluzione a centrocampo. Con Nzonzi e De Rossi che restano in bilico, i giallorossi vogliono regalare un grande colpo alla piazza: il prescelto è Nicolò Barella.

Il centrocampista dele dellaè un vecchio pallino dei capitolini, che ora avrebbero anche avanzato un'offerta che comporterebbe un sacrificio importante. Come riporta Ilario Di Giovambattista, direttore di 'Radio Radio', il piano della Roma sarebbe di cedere Lorenzoattraverso la clausola rescissoria per finanziare la spesa dovuta al club sardo per Barella. A questo verrebbe aggiunta un'altra cifra derivante in parte dal cartellino di Lucae in parte da un altro giovane della Primavera, per un totale che potrebbe quindi arrivare a circadi euro.