CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Sarà l'aria di casa, ma da quando Gabriel Barbosa è tornato in Brasile si è riconquistato il nome di Gabigol. All'Inter non ha mai convinto, così come al Benfica, ma tra Santos e Flamengo l'attaccante classe '96 sta segnando a ripetizione. Dopo i quasi 20 gol ufficiali della scorsa stagione con il Santos, quest'anno si sta confermando anche con il club rubronegro: i numeri parlano di 8 gol nelle ultime 8partite.

E lo stessoora sta avanzando i primi passi per trattenere il giocatore.

Come riporta 'Esporte 24 Horas', il club di Rio de Janeiro avrebbe proposto 8 milioni di euro, respinti dall'Inter, per poi alzare la postafino a 10. Anche in questo caso la risposta nerazzurra è stata negativa e le motivazioni sono molteplici: prima di tutto l'offerta del Flamengo è relativa al 50% del cartellinodel giocatore, ovvero la parte necessaria per deciderne la cessione futura. Marotta e gli uomini di mercato interisti, però, hanno intenzione di prendere in considerazione solo operazioni a titolo definitivo e preferibilmente in Europa o in Asia. Mentre Braz, ds del Flamengo, ha scelto di non commentare le voci di mercato, le parti sono al lavoro per trovare una soluzione.

