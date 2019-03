CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Non è sicuro che Gattuso resti al Milane le sue parole alla vigilia della gara contro la Sampdoria valgono una conferma sull'incertezza che regna in casa rossonera. Quel "cosa farò lo saprete tra due mesi" è un messaggio chiaro rivolto probabilmente anche alla società che sembra non aver ancora messo i punti sulle i per quanto riguarda la futura guida tecnica.

In caso di qualificazione alla prossima Champions, ovvero di raggiungimento del massimo o minimo, dipende dai punti di vista, obiettivo stagionale 'Ringhio' dovrebbe strappare la conferma anche se, che non lo ama e sempre ammesso cheo verosimilmentegli dia davvero carta bianca, potrebbe ugualmente optare per l'esonero che sarebbe pressoché certo nell'eventualità invece di mancata conquista di quello che per il presidente milanista Scaroni vale più di uno Scudetto.

Ma chi al posto di Gattuso? Probabilmente un italiano, nello specifico uno tra Antonio Conte, nel mirino però dell'Inter (ad oggi è la favorita) per il post-Spalletti oltre che una idea di Juventus e Roma, e Maurizio Sarri, quest'ultimo destinato a salutare il Chelsea a fine stagione e anche lui molto stimato dalle parti di Trigoria. Una terza strada, oggi da considerare più che altro una 'suggestione', potrebbe portare a Roberto De Zerbi (Sassuolo), che ha un po' dei pregi così come dei difetti di entrambi ed è cresciuto da calciatore nel vivaio rossonero. Per l'eventuale dopo Gattuso, che potrebbe ripartire - magari non subito - da un club inglese, non vanno esclusi nomi stranieri e con fama oltre che esperienza a livello internazionale. Uno su tutti qualora il volere di Gazidis prevalesse su Leonardo e Maldini: Arsene Wenger. Nonostante i quasi 70 anni, il tecnico francese non è per nulla intenzionato ad andare in pensione. Anzi attende con ansia un nuovo progetto per ripartire dopo la lunghissima avventura all'Arsenal.

