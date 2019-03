Calciomercato Sampdoria, Ferrero attacca Vialli

CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO VIALLI / Niente di fatto per la cessione della Sampdoria. Parola di Massimo Ferrero, che ai microfoni del 'Secolo XIX' parla del consiglio d'amministrazione del club blucerchiato. In convocazione ordinaria e non straordinaria, stando al numero uno dei genovesi. "Un Cda dettato dalle regole - ha spiegato - Sulla cessione si sta facendo una grande fiction, eppure l'esperto di cinema pensavo di essere io.

state facendo fare tutti una brutta figura e lo dico con grande rispetto per lui. Ma non capisco perché non smentisca. Io non ho trattato con nessuno. Se qualcuno è interessato alla società si faccia avanti, ma devo sapere con chi parlo, io non vendo a un fondo dopo aver investito per cinque anni in questo club. I tweet di? Chiedetelo a lui, io la mattina mi alzo e penso solo a lavorare. Cosa deve succedere oggi? Niente. C'è MedioBanca come advisor, se qualcuno è interessato al club deve parlare con loro. Pensiamo alla partita colche è molto importante".