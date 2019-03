SAMPDORIA GIAMPAOLO QUAGLIARELLA / Domani sera a Marassi Sampdoria e Milan daranno vita a uno scontro davvero interessante, sia per contenuti tecnici che per ambizioni di classifica. Marco Giampaolo si appoggerà ancora una volta al suo bomber principe, Fabio Quagliarella. A 36 anni l'ex Juve sta vivendo un'annata straordinaria incassando applausi e ovazioni anche con la maglia della Nazionale: "Attorno a lui si è creato un clima incredibile. È uno che ovunque vada a giocare riscuote affetto e attenzione. È assieme ai grandi, come lo sono stati Del Piero e Totti- le parole d'amore di Giampaolo al suo attaccante in conferenza stampa - Anche lui si meraviglia di tutto questo, che però alza il livello dell’impegno perché devi ripagare questa fiducia illimitata.

È un calciatore della Samp, ma non solo".

Quagliarella giocatore universale che unisce i tifosi italiani, ma domani sera contro il Milan servirà la prestazione di tutta la squadra: "I rossoneri sono forti, mi piace molto come giocano. Due mesi e mezzo fa in Coppa Italia abbiamo fatto una grandissima partita contro di loro ma senza trovare il risultato, sarei felice di ripetere quella prestazione.Dopo le nazionali Abbiamo avuto due giorni solo per preparare la partita, loro ci solleciteranno sulla profondità. Hanno tanta qualità ma noi ci arriviamo bene mentalmente. Infortunati? Domani la formazione la farà Baldari (lo storico medico della Samp, ndr), oggi ci siamo allenati con tre ragazzi degli Allievi. Spero di recuperare Ekdal e Vieira, altrimenti in regia giocherà Praet ma è escluso un cambio di modulo".

