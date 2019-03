ITALIA MALAGO SAN SIRO BALOTELLI / Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro' soffermandosi sulla questione relativa al 'Meazza' e al nuovo ciclo della Nazionale: "Non bisogna creare polemiche, Inter, Milan e comune devono chiudersi in una stanza e fare un patto d'onore per arrivare alla firma. Non bisogna strumentalizzare e generare tensioni, altrimenti tra dieci anni staremo ancora qui a parlare delle stesse cose. Per avere degli stadi nuovi bisogna che l'Italia tutta, da nord a sud, si candidi per organizzare Euro 2028.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Solo così si può avere la possibilità di costruire degli impianti di ultima generazione: questa è la madre di tutte le battaglie. L'di? Mi piace molto, eravamo tutti convinti della scelta su Roberto già ai tempi del commissariamento. Ci sono tutti gli ingredienti affinché l'Italia abbia una generazione di campioni in grado di farci sognare. Però bisogna tenere i piedi per terra, l'obiettivo adesso è quello di essere in campo a Roma nel match d'esordio di Euro 2020". Infine, Malagò punge: "Ognuno è libero di pensarla come vuole. Però, se sei un atleta, non puoi rinunciare alla maglia azzurra".