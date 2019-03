VIDEO CM.IT CALCIOMERCATO NAPOLI CHIVU KOULIBALY / Al Torneo delle Sirene, appuntamento per squadre giovanili in programma a Sorrento, Calciomercato.it ha intercettato Christian Chivu, ex difensore di Roma e Inter. Il romeno ha parlato di temi di mercato e delle prossime sfide europee con squadre italiane in campo, ma non solo. “Roma-Napoli sarà una bella partita tra due squadre forti - ha spiegato ai nostri microfoni - Pronostici non le faccio ma speriamo di vedere una bella partita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

? Secondo me è un calciatore di qualità e di livello che può dare una grossa mano al Napoli. Infortunio? Sono i medici a dover decidere in questo caso. Quello che posso dire è che tutto passa alla fine.? Quando hai rosa uno dei migliori difensori è sempre difficile trattenerlo, vediamo cosa succederà in estate.? Speriamo che l’Ajax riesca a mantenere i livelli visti a Madrid. La Juve è sicuramente forte e motivata, vedremo anche come ci arriverà? È un peccato non vedere una sfida come questa in finale, il sorteggio non è stato benevolo per entrambe. Sarà una grande partita per tutti gli appassionati di calcio”.