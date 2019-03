CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA HUDSON-ODOI / Callum Hudson-Odoi, giovane talento del Chelsea è finito al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato. Il classe 2000 dei 'Blues' ha conquistato tutti nonostante un minutaggio non elevatissimo, tanto da finire nel mirino delle maggiori big europee e da essere persino convocato dal ct dell'Inghilterra.

Il Chelsea dal canto suo vorrebbe però trattenerlo a Londra come confermato anche dal 'London Evening Standard' che ha evidenziato come i 'Blues' sarebbero arrivati a mettere sul piatto 100mila sterline a settimana, per un totale di circa 6 milioni di euro netti all'anno. Su Hudson-Odoi sempre vigile ilMonaco, che ha fatto tentativi anche a gennaio, così come latentata dal talento britannico. Il Chelsea preferirebbe comunque tenerlo ancora in rosa nonostante il contratto in scadenza 2020 in virtù del blocco del mercato.