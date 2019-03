VIDEO CM.IT ARSENAL NAPOLI ALONSO / Xabi Alonso, intervenuto a Sorrento, al Torneo delle Sirene, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it.

Per il tecnico Under13 delè stato un'occasione per dire la sua su, match valevole per i quarti di finale di Europa League, e per svelare un retroscena: "Sarà una partita entusiasmante tra due squadre fortissime. Io tiferò per il Napoli e spero che i miei amici possano passare il turno fino alla semifinale. Ho sentito Ancelotti e ci vedremo in questi giorni, da lui ho imparato tanto, è una persona eccezionale, piena di carisma. Fa in modo che i calciatori giochino sempre per lui. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi campionati. La? Potevo venire allanel 2008 dopo gli Europei vinti ma alla fine l’affare non si è concluso"