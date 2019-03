Calciomercato Juventus, futuro Romero: parla il difensore

CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA ROMERO / Al Genoa Tribe Festival all’Rds Stadium è intervenuto Romero. Il difensore del Grifone sembra destinato a vestire in futuro la maglia della Juventus.

Il calciatore, al momento però, non sembra pensarci: "I bianconeri? Ora non penso al mercato, sono tranquillo, concentrato sulle gare che mancano e penso solo al- riporta 'Il Secolo XIX' - Con l’Udinese sarà importante mettere in campo la stessa grinta e intenzione che abbiamo impiegato come contro la Juventus. Se giocheremo allo stesso modo potremo vincere