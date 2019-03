INTER TRONCHETTI PROVERA / Marco Tronchetti Provera, Ad di Pirelli e legato ai colori dell'Inter, è intervenuto all'evento 'Il Foglio a San Siro' sulla questione stadio: "Starà a Milan, Inter e comune decidere insieme e trovare la soluzione migliore. Da sportivo, tifoso e appassionato penso che questo sia uno stadio meraviglioso, particolare nel modo di vedere le partite e che ha una grande storia. Capisco le ragioni economiche, però ci sono anche quelle emotive: bisogna trovare il modo per non abbatterlo, senza che una soluzione escluda l'altra.

L'esempio della Juventus mostra la forza che un un impianto di proprietà può avere. Preferirei due stadi a Milano, con l'Inter che resti a giocare a 'San Siro".

Tronchetti ha quindi continuato: "Ronaldo? Quello vero è il nostro... L'arrivo di CR7 ha portato però a non dire nulla di negativo su Ronaldo e la Juventus, e questo non va bene... A parte gli scherzi, stiamo parlando di un grande campione. Suning? L'Inter deve diventare una grande squadra, la proprietà ha voglia di primeggiare. Il derby ha salvato la stagione per il momento, però adesso si deve continuare perché il campionato è ancora lungo. Spalletti-Icardi? Giriamo pagina... Messi all'Inter? Il calcio è genialità: avere Messi in squadra sarebbe il sogno di ogni amante del calcio. Possibile ritorno di Mourinho? Non voglio parlarne altrimenti rischierei di creare un pasticcio...", conclude sorridendo.

dal nostro inviato Giorgio Musso

