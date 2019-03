CONFERENZA ALLEGRI JUVENTUS EMPOLI / Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico in conferenza stampa presenta il match di domani contro l'Empoli. Un match che non vedrà in campo CristianoRonaldo, dopo l'infortunio in Nazionale:

CRISTIANO RONALDO - "Voci ne circolano tante, dicevano pure che mi fossi picchiato col presidente...Ronaldo aveva il giorno libero, era a Barcellona per affari commerciali suoi. Non so cosa abbia fatto in termini di vita privata. Come sta? Ha iniziato a muoversi, ci vuole cautela. Meglio saltare una partita che rischiare uno stop di due mesi. In campionato siamo nel finale di stagione, ci sono molte gare e c'è poco spazio per recuperare. Rientrerà quando starà bene e non ci saranno rischi. Diagnosi? Lunedì ci sarà l'esame di controllo, poi da lì valuteremo. Lui è il primo a sapere che non lo rischio se non sta al 100%".

KEAN - "Ci vuole molta calma anche con lui. Mi infastidisce che si alteri il percorso di un ragazzo giovane che deve essere graduale. Dopo un gol con il Liechtenstein, sembra sia diventato Ronaldo o Messi...Io mi preoccupo che recuperi da questa sbornia mediatica. Se poi a giugno con Bosnia e Grecia lo fa giocare, cosa succede? Diventa un brocco? Ci vuole calma, ripeto. Con i giovani serve pazienza, hanno alti e bassi prima di trovare l'equilibrio, vale per tutti, pure per quelli più grandi di lui. Che poi abbia delle qualità è fuori questione, ma per essere un campione ce ne passa e lo dico con grande rispetto per lui".

ALTRI INFORTUNATI - "De Sciglio è a disposizione.

ha bisogno di un'altra decina di giorni,spero di averlo a disposizione con ilo altrimenti in Champions.? Vedremo la prossima settimana".

FORMAZIONE - "In porta gioca Szczesny. Domani riposa Bonucci, tra Chiellini Rugani e Caceres ne schiero due. Potremmo giocare in vari modi, dipende dove giocherà Bernardeschi ma potrebbe anche esserci il tridente davanti. Domani è una gara importante, vero che abbiamo 15 punti di vantaggio ma mancano dieci partite. Ci sono sette partite in 22 giorni, ritrovarci in un vortice se il Napoli recupera dei punti è un attimo. Serve grande concentrazione, non possiamo pensare di aver già vinto. Sarebbe l'errore più grande. Serve giocare con cattiveria, a Genova abbiamo perso una brutta partita. Voglio i tre punti e una squadra tosta. Lo esigo. I tifosi devono darci una mano, sono tre punti che ci possono spingere verso lo scudetto".

RINNOVO RUGANI - "Ragazzo serio e giocatore importante, la società ha fatto bene a rinnovargli il contratto".

ANTICIPO COL MILAN - "Va bene giocare quando la partita è stata fissata, non chiediamo spostamenti".

DYBALA - "Ha ricevuto delle critiche, ci ho parlato. Sa che sono due mesi importanti, ho bisogno del miglior Dybala e lui lo sa. Ha fatto pochi gol quest'anno, ma è sempre stato un giocatore importante. Lui farà molto di più, ne sono sicuro".

CALCI PIAZZATI - "I rigoristi sono Dybala, Pjanic ed Emre Can. Le punizioni? Pjanic è in un buon momento, ma possono tirare anche Dybala e Bernardeschi".

