NAPOLI INSIGNE INFORTUNIO ROMA / Pessime notizie in casa Napoli in vista dell'ostica gara di campionato contro la Roma. Nuovo infortunio per Lorenzo Insigne, appena guarito e solo recentemente rientrato in gruppo.

La stessa società azzurra ha annunciato il KO del neo capitano sul proprio sito ufficiale nel consueto report sull'allenamento della squadra: "Insigne ha interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra". Il numero 24 diaveva saltato anche la nazionale a causa di una elongazione all'adduttore ed ora è in fortissimo dubbio per la sfida contro la Roma di domenica pomeriggio. Difficile vederlo in campo contro i giallorossi.