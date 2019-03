JUVENTUS AGNELLI RONALDO / Andrea Agnelli, presidente della Juventus, intervenendo all'evento 'Il Foglio a San Siro', si è mostrato fiducioso sul recupero di Cristiano Ronaldo in vista del match dei quarti di Champions League contro l'Ajax: "Sì, Ronaldo torna ad Amsterdam. La Juventus ha comunque la fortuna di poter contare su 25 giocatori di qualità. Poi Cristiano è indubbiamente il migliore al mondo e se che l'hai in campo ti dà una sicurezza in più.

Però quando siamo di fronte a degli infortuni di tipo muscolare bisogna stare molto attenti a tutelare il resto della stagione e non compromettere due mesi e mezzo per una partita".

Agnelli ha affrontato anche i temi legati al futuro del calcio europeo: "Vertice Eca-Uefa? Ad Amsterdam c'è stato un confronto epocale, il futuro però è ancora tutto da scrivere. Dal 2024 in poi stiamo cercando di trovare delle soluzioni nell'interesse dei club e delle Nazionali. Dobbiamo iniziare a riflettere ad una nuova visione europea del calcio, di una piattaforma per il futuro. Però per far questo bisogna creare un percorso di crescita per tutte le leghe, non solo per quelle più importanti. Serve un contenitore anche per far crescere e far progredire certe realtà a livello europeo e in questa ottica penso in Italia a piazze come Genoa, Sampdoria, Fiorentina, Bologna e Bari se e quando tornerà in Serie A. Non abbiamo preso in considerazione l'idea di giocare nei weekend, stiamo analizzando altri fattori. Serve un calendario armonizzato tra tutte le componenti anche a livello televisivo. In questo campo è per adesso difficile competere con la forza della Premier League. Mondiale per Club? È un format che non funziona e su questo siamo tutti d'accordo".

dal nostro inviato Giorgio Musso

