CALCIOMERCATO INTER ATALANTA DUVAN ZAPATA / L'exploit di quest'anno ha portato di diritto Duvan Zapata a diventare un vero e proprio uomo mercato. In Italia rimangono vigili gli occhi dell'Inter mentre in Inghilterra potrebbero farsi avanti Newcastle e West Ham. Al momento però il colombiano ex Napoli pensa solamente all'Atalanta come confermato dalla bella intervista rilasciata a 'Sky Sport' per la rubrica “I Signori della Serie A”: "Qui all’Atalanta, con mister Gasperini, davvero mi sento molto bene. Ho imparato cose nuove. All’inizio del mio arrivo ho fatto fatica perchè non capivo bene. Poi sono passate le settimane, mi sono trovato meglio e ho iniziato a imparare alcuni movimenti e concetti che magari non avevo nel mio gioco.

Calciomercato Atalanta, le parole al miele di Duvan Zapata

Quindi penso che questa sia stata la cosa piu’ importante che ora mi sta facendo fare tanti gol”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Duvan Zapata ha quindi proseguito elogiando ancora la società bergamasca ed in un certo senso rimandando la futuro eventuali voci di mercato: "Mi piace tutto dell’Atalanta. Come società che è molto organizzata. Ci mette nelle migliori condizioni per fare allenamento e farci rendere al meglio. Un centro sportivo così è difficile trovarlo. E poi hanno un settore giovanile importante dove portano fuori dei grandi talenti. Non ci sono limiti, si può sempre migliorare rispetto agli anni scorsi. Siamo in semifinale di Coppa Italia, siamo settimi in campionato. Sappiamo che abbiamo una grande opportunità di fare grandi cose, quindi siamo sul pezzo. Vediamo partita dopo partita e poi capiremo a fine stagione dove saremo arrivati".

